Evo habla de un “segundo tiempo” y causa reacción

Con la frase "en el segundo tiempo nos veremos quién es quién", el presidente Evo Morales confirmó este martes la realización de un nuevo referéndum en busca de modificar la Constitución Política del Estado que permita su postulación en 2019. Las bases del Movimiento al Socialismo se disponen a iniciar el recojo de firmas y uno de sus diputados sugirió que la consulta se repita en 2017.



"Yo saludo que en el área rural hemos aprobado con amplia mayoría el Si (en el referéndum), con la ciudad hemos perdido, pero como todos dicen (este) es el primer tiempo y ahora viene el segundo tiempo; en el segundo tiempo nos veremos quién es quién", manifestó el Jefe de Estado en un acto de entrega de obras realizado en la provincia Oropeza de Chuquisaca.



El 21 de febrero, Morales perdió el referéndum para modificar la Carta Magna y habilitarse para Presidente con 48,70% por el Sí contra 51,30% por el No.



El primer mandatario reconoció su derrota, pero ahora señala que se debió a una campaña de desprestigio implementada por la oposición, que hizo confundir a la población en su intención de voto.



"Claro, el 21 de febrero nos ha dolido (la derrota), desde el 2005 ganamos con más del 50, 60% (…) pero con tantas calumnias han confundido (a la población), ahora se sabe la verdad", manifestó.



Puedes leer | Ortiz ve un "autogolpe" y le responde a Quintana ,

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Política del MAS Santa Cruz, Rolando Cuéllar, indicó que solicitaron al Tribunal Electoral los libros para iniciar la recolección de firmas que permita solicitar un nuevo referéndum constitucional.



"Como dirección departamental, nos hemos hecho asesorar, como partido político, hemos pedido al Tribunal Electoral los libros para que nos facilite, para que empecemos a hacer firmar. Nosotros hemos metido ayer (lunes) la solicitud departamental. Vamos a esperar la respuesta de los vocales del tribunal", apuntó.



El diputado del MAS, Javier Zabaleta, sugirió repetir el año 2017 el referendo para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado.



"Mi posición personal es que ameritaría un nuevo referendo el 2017, donde la gente tome su decisión sin la carga maliciosa que ha puesto la oposición y varios medios de comunicación con relación al caso Zapata", declaró a Erbol.



El senador René Joaquino (MAS) sin fijar una posición sobre la propuesta de Zabaleta, dijo que constitucionalmente es posible repetir un referendo, donde el pueblo tome decisiones en el ejercicio de sus derechos políticos.



MNR rechaza la pretensión del "segundo tiempo" de Evo Morales

?

El jefe nacional de la bancada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Erik Morón, manifestó que "no hay segundos tiempos" y que el Tribunal Supremo Electoral "no está para interpretar la ley sino acatarla", sobre la intención de un nuevo referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que permitiría la repostulación de los actuales mandatarios.



"Este es el segundo tiempo que anuncia el coro oficialista de organizaciones sociales so pretexto de mejorar el Sistema Judicial en la Cumbre Nacional de Justicia anunciado para el 3 y 4 de junio en Sucre, el MNR exige al presidente Evo Morales, a los movimientos sociales, aprendan de la ‘huasca’ que recibieron el 21 de febrero, ya perdieron y no es que cada año hagan referéndum hasta que les salga como lotería", expresó Morón a través de un comunicado.