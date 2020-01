Casa Blanca veta a varios medios críticos con Trump

La Casa Blanca excluyó este viernes a varios de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos de participar en un encuentro con la prensa, avivando las acusaciones de favoritismo del gobierno de Donald Trump.



El diario The New York Times, la cadena de televisión CNN y otros medios que están haciendo una cobertura crítica de las primeras semanas de la nueva administración no fueron invitados a la reunión, convocada por el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer.



Medios mucho más pequeños y conservadores como el canal One America News Network, que han cubierto todo lo relacionado con Trump de forma más favorable, sí participaron.



Las agencias de información Reuters y Bloomberg fueron incluidas, mientras Associated Press boicoteó el acto en señal de protesta y la AFP fue apartada, aunque su corresponsal logró entrar a la conferencia.



La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca aseguró que "protestó de forma enérgica" a la decisión de la administración Trump.



"La junta discutirá este asunto con funcionarios de la Casa Blanca", aseguró su presidente, Jeff Mason.



Spicer defendió su decisión durante el encuentro con la prensa, alegando que la Casa Blanca ha demostrado "mucha accesibilidad".



"De hecho, hemos ido más allá, haciendo que nuestros equipos y nuestra sala de prensa sean más accesibles de lo que posiblemente han sido con otra administración", señaló.



Los gobiernos republicanos y demócratas suelen convocar reuniones con grupos de periodistas previamente seleccionados, pero este encuentro fue anunciado como la rueda de prensa diaria habitual, por lo que debía estar abierta a todos los reporteros acreditados.



Poco antes de este incidente, Trump describió a la prensa como "el enemigo del pueblo", un día después de que uno de sus consejeros más importantes advirtiera que la relación con la prensa "empeorará cada día".