Pondrán ante un juez al joven que mató a madre

El fiscal Marcelo Delgadillo indicó que hoy pondrán ante el juez al Edwin Héctor Vargas Ríos (25), el joven que supuestamente mató con saña a su madre, Virginia Ruth Ríos Montaño (46), asestándole 32 heridas punzocortantes en la región de la espalda, la cara y el cuello para apoderarse del dinero que la mujer llevaba en su cartera.



El fiscal dijo que ayer presentó la imputación formal por el delito de parricidio y solo esperan que el juez fije la hora de la audiencia. El Ministerio Público pedirá la detención preventiva del joven. Según el investigador, hay muchos elementos que implican al joven en este hecho, por lo que presumen que es el autor.



El acusado ayer se abstuvo a declarar, pero en la inspección que hicieron ayer en un lote por la zona, encontraron una cartera y una chamarra, lo que hace suponer a los investigadores que todo sucedió como lo relató preliminarmente el implicado en una entrevista policial, pero que luego no quiso declarar formalmente.



La Fiscalía no descarta que hayan otros implicados, pero que hasta el momento solo se tienen elementos acusatorio contra este joven.

Hasta el momento se maneja la hipótesis de que el móvil del crimen era el dinero, pues supuestamente tenía una deuda y, para tal efecto, había solicitado cierta cantidad a su progenitora.



El joven, hijo mayor de la víctima en un primer matrimonio, vivió aparte de su madre desde los 18 años y se ganaba la vida comercializando celulares en un shopping céntrico de la ciudad. Vivía en un cuarto alquilado y, a decir de su abogado, estudiaba la carrera de Relaciones Internacionales, aunque no precisó en qué universidad.