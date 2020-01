Victoria pírrica y acuerdos

Aunque prosigue la protesta del candidato opositor Guillermo Lasso –que ha solicitado formalmente un nuevo recuento de votos–, las autoridades electorales del país hermano ya adjudicaron la victoria por muy estrecho margen al candidato del oficialismo, Lenín Moreno, vicepresidente del mandatario Rafael Correa, que pronto abandonará el poder.

El rey Pirro, de la ciudad griega de Epiro (318-272 a.C.), combatió valientemente contra los romanos, pero sus batallas eran muy costosas en hombres y material. Tras vencer en una de ellas, se cuenta que al contabilizar sus pérdidas exclamó: “Otra victoria así y estoy perdido”. Un poco de eso hemos visto en los recientes comicios de Ecuador. Por tanto, expresar que “Ecuador frena la ola neoliberal en América Latina”, como se ha repetido por ahí, parece algo exagerado. La primera vuelta ya mostró que sin Correa la cosa no era igual; la oposición sumada alcanzó el 60%. El líder saliente no precisó de ningún balotaje en sus dos comicios. En esta segunda vuelta el triunfo de Moreno fue ajustadísimo y no holgado, como parecía previsible.

Las primeras palabras del candidato ganador han sido reconfortantes. Lenín llamó a la unidad, expresó que consultaría con la oposición para obtener resultados positivos en función del país y prometió una democracia plena. Cabe hacer notar que la economía ecuatoriana se resintió desde 2014 con la baja de los precios del petróleo, pero es un hecho que Rafael Correa –más allá del populismo y de algunos errores administrativos que se le imputaron– manejó el mal momento con cierta solvencia. Previamente, concretó varias reformas sociales que le brindaron apoyo popular. Podría haber candidateado nuevamente, pero eligió la alternancia democrática y dejó el espacio libre para un potencial sucesor, que resultó ser su propio vicepresidente. Ese mérito de valorar el daño a la institucionalidad que generan otros mandatarios por sus caprichos de querer gobernar indefinidamente, le ha conferido al presidente Correa una positiva imagen que sabrá explotar en el futuro.

Moreno abre incógnitas. ¿Será una nueva administración o una mera continuidad? ¿Impondrá su propia imagen? ¿Será capaz de enfrentar con éxito agudos problemas del presente? En fin, el nuevo mandatario deberá solucionar urgentes temas socioeconómicos. Le deseamos la mejor de las suertes. Debe sí recordar ab initio que lo suyo fue una victoria pírrica, nada fácil y frente a una oposición prácticamente igual a su apoyo popular. Tendrá que lograr acuerdos, para el bien de Ecuador