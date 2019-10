Maduro fustiga Argentina por salirse de Telesur

El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó que el gobierno argentino se desvinculara de la cadena de televisión Telesur, fundada por Venezuela en 2005, que según el mandatario seguirá viéndose en el país austral vía internet.



"No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos la verán por Internet, por redes sociales... Inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. ¡Anótenlo!", exclamó Maduro a través de la televisora gubernamental VTV.



Más temprano, el ministro de Medios de Argentina, Hernán Lombardi, confirmó la desvinculación de su país de la cadena televisiva debido a que "el Estado (argentino) no tenía las más mínima injerencia en las cuestiones financieras y periodísticas".



Telesur fue creada por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez hace 11 años. En aquel entonces, Chávez mantenía fluidos lazos políticos con gobiernos de izquierda o centroizquierda de la región, entre ellos el de otro extinto exmandatario, el argentino Néstor Kirchner (2003-2007).



"No es que la señal (Telesur) desaparezca. Pero no descarto que deje de pasar por el sistema de Televisión Digital Argentina (TDA, estatal), porque se está reorganizando toda la grilla", afirmó el alto funcionario del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri a una emisora radial.



Refiriéndose a Macri, Maduro dijo que la televisora seguirá "defendiendo la verdadera libertad de expresión frente a esta arremetida de la ultraderecha que está envalentonada". Telesur está integrada ahora por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.



Su propósito declarado es ser "una voz alternativa a los medios de comunicación con línea hegemónica y neoliberal".