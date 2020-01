Perjuicio y enfermedades trae la caída de un puente

10 son los barrios afectados por la caída de un puente peatonal en la zona de la Virgen de Luján y que obliga a los vecinos a atravesar el canal de drenaje descalzos exponiéndose a bacterias. La estructura cayó este domingo



EL DEBER llegó hasta el distrito 6 para constatar la denuncia de sus vivientes que acusan al municipio de no haber construido un paso seguro para ellos ya que el puente en cuestión, apenas si duró un mes antes de venirse abajo y que ahora volverán a padecer para cruzar de un barrio a otro.



Funcionarios de Obras Públicas se apersonaron al lugar para cualificar los daños y elevar un informe. Anticiparon que se deberá construir un paso provisional, mientras se hacen los trabajos de construcción. Eso sí, dejaron en claro que el puente deteriorado será reemplazado por uno nuevo.



Pero mientras esto ocurra, los vecinos deberán subir sus pantalones y quitarse los zapatos para cruzar ya que no hay otra forma de hacerlo. Los pequeños son los más expuestos, no solo por las enfermedades, sino que también pueden sufrir cortes en sus pies.



No hubo heridos



Martha Pereira, presidenta del barrio 10 de marzo, dijo que habían cuatro personas cruzando el puente cuando este se vino abajo. Una de ellas quedó con golpes en la cadera pero nada de gravedad.

