Américo, su etapa en Bolivia: Fexpo, gira y clip

Está en Bolivia desde el domingo, llegó para participar como jurado en el reality show Bailando por un sueño (Red Uno). Desde su arribo dejó claro que pensaba aprovechar el viaje para concretar fechas de conciertos y una gira por el país. El carisma del cantante de Que levante la mano se hizo evidente en el espacio televisivo, pero no solo eso. Él dice que le debe a Bolivia el haber construido una carrera internacional y va por más... Tiene intenciones de presentarse en la Fexpo, hacer una gira y regresar al país con su nuevo disco.



_¿Se cumplieron tus expectativas con el programa?

Yo lo paso bien. El espacio está muy bonito y estoy gratamente sorprendido por la acogida, el recibimiento y el cariño. Lo digo por el nivel de trabajo, al encontrarme con participantes que se la juegan no solo por el sueño, sino por tener buenas presentaciones. También el equipo de producción dispone para ellos lo mejor, como en el caso de la jaula, las coreografías y, sobre todo, el lograr asumir la responsabilidad de cumplir con los estándares del programa internacional. Es una gran apuesta.

Si se cumplen todas las expectativas, me voy a ir extrañándolos, y espero que también a mí me extrañen.



_¿Lograste concretar las fechas que estabas planeando?

No hay nada concreto aún, pero estamos en negociaciones que tienen buena cara. En septiembre queremos lograr presentarnos en la Fexpocruz; por otro lado, estamos reuniéndonos con la gente de Warnes para una posible inauguración de su estadio, también en el septiembre. De aquí a dos meses tenemos planeado terminar de editar mi nuevo disco, y basados en eso armar una gira en diciembre, empezando en el interior de Bolivia, para volver a Santa Cruz a principios del año siguiente.



_¿Pensaste en alguna oportunidad grabar un videoclip aquí, en Bolivia?

¡Me encantaría filmar aquí! Lo hablaba con la gente que me asesora. Hoy estuve revisando una nueva canción -de la que no te puedo dar el nombre, pero va muy por el estilo de Lejos de ti, que cuenta con instrumentos muy andinos y sin duda se me vino a la cabeza hacer un videoclip aquí y ojalá que participe mucha gente con danzas y colores que son parte no solo de Bolivia, sino de Chile, de Perú y de toda América.



_¿Qué te llevarás de Bolivia?

Una cajita que ayer me mandaron desde La Paz (risas), mucha alegría, cositas muy buenas, proyectos futuros, como los que te comentaba



_¿Qué traerás a tu vuelta?

Ya vamos a tener un disco nuevo, espero que tenga tanto éxito como el anterior. También tendremos un nuevo show. Y aparte la gratitud de que Bolivia y su gente fueron los que me incentivaron a tener una carrera internacional,

DETALLE 1 Experiencia. Dijo que disfrutaría del reality show y así fue. Cantó con Gloria Mariana Limpias y hasta le robó un beso a Carmen Rosa. Su carisma enamoró.

2 Redes sociales. Es muy activo en sus cuentas oficiales, sobre todo en Twitter e Instagram. Él las maneja, personalmente.

3 Familia. Tiene dos hijas jóvenes y una bebé de tres años, que es la consentida. Está locamente enamorado de su esposa, María Teresa. Dice bromeando que él trabaja y ella disfruta.Tiene dos hijas jóvenes y una bebé de tres años, que es la consentida. Está locamente enamorado de su esposa, María Teresa. Dice bromeando que él trabaja y ella disfruta.