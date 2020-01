Cae la cifra de chilenos que apoyan a Bolivia

La empresa chilena Cadem Plaza Pública entregó este lunes los resultados de una nueva encuesta realizada en Chile, dando cuenta una caída en el número de chilenos que están a favor de la demanda marítima boliviana.



De acuerdo con los resultados, el 11% de los encuestados se manifestó a favor de entregar a Bolivia una salida sin soberanía al mar, cifra que diferencia con el 14% que optó por esa opción en enero de 2016.



La pregunta que realizó la encuesta señala ¿Qué debe hacer el gobierno de Bachelet?, ante la solicitud histórica de Bolivia de obtener una salida al mar, el Gobierno de Michelle Bachelet debería: Dar una salida al mar sin soberanía, Dar salida al mar con soberanía, Dar más facilidades a Bolivia en los puertos chilenos, y No darles nada.



“El 55% optó por no darles nada a los bolivianos; el 26%, optó por dar más facilidades en puertos chilenos; el 11%, dijo estar a favor de una salida al mar sin soberanía y el 5%, está de acuerdo con dar a los bolivianos una salida al mar con soberanía”, señala el informe.



Aborda el tema del Silala



Además la encuesta toma la pregunta de una posible demanda que pueda instaurar Bolivia sobre las aguas del Silala y consulta a los chilenos si tienen conocimiento del conflicto del Silala. El 67% dijo estar al tanto, mientras que el 32% dijo no, y el 1% no respondió.



Cadem Plaza Pública realizó esta encuesta desde el jueves 31 de marzo hasta el viernes 1 de abril de 2016, 50.000 personas chilenas mayores de 18 años, habitantes de las 73 comunas urbanas más importantes del país participaron en dicho sondeo.