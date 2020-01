Kanye West aparece desnudo con famosos

El rapero Kanye West ha lanzado en Los Ángeles su último vídeo de la canción Famous y ha revolucionado las redes sociales con las imágenes de varias celebridades desnudas en una misma cama, en los momentos posteriores a una orgía. El clip fue presentado anoche en un espectáculo en el Fórum de Los Ángeles ante 17.000 personas.



En el vídeo, West aparece junto a su esposa Kim Kardashian, rodeado de personalidades como la cantante Taylor Swift, el candidato presidencial Donald Trump, el ex presidente George W. Bush o el comediante Bill Cosby. No sólo ellos: también figuran Amber Rose, ex de Johnny Depp, Rihanna, Chris Brown, Caitlyn Jenner, Anna Wintour y Ray J.



No se trata de figuras de verdad, sino que son maniquíes de cera, según ha asegurado la web Consequence of Sound. El vídeo está inspirado en un cuadro de Vincent Desiderio, titulado Sueño. "No es un apoyo ni un rechazo. Es un comentario sobre la fama", manifestó West, al ser preguntado por la inclusión de políticos o incluso de Cosby, acusado de abuso sexual a mujeres. El vídeo ha sido publicado en la plataforma de vídeos Tidal, puesta en marcha por Jay-Z, marido de Beyoncé.



Las redes sociales están divididas entre los que consideran que West es un genio y los que critican que haya utilizado la imagen de otros famosos para su propio beneficio. Especialmente llamativa es la inclusión de la cantante Taylor Swift con la que ya ha mantenido varias polémicas. Durante un espectáculo en Madison Square Garden, el rapero declaró: "Siento que Taylor y yo podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra".