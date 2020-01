Cuestionan a tres académicos que ocuparon cargos públicos

Apenas el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) oficializó la lista de los 11 académicos que trabajarán en la preselección de los candidatos a las elecciones del Órgano Judicial, los partidos opositores denunciaron supuestos nexos de seis de los designados con el Gobierno. No obstante, en la revisión de los nombres se estableció que tres de ellos fueron funcionarios del Estado.

Se trata de Enrique Cortez Romero, delegado de la Universidad San Francisco Xavier, que en 2011 se desempeñó como consejero de la Judicatura en Chuquisaca invitado por el presidente Evo Morales.

“Yo asumí una invitación como servicio a la patria en un momento delicado para la justicia, cuando hubo el proceso de transición, lo hice por mi patria, no lo hice por las personas”, afirmó ayer el académico aludido cuando fue consultado.

Otro de los aludidos es Carlos Ortiz Quezada, representante de la Universidad Autónoma de Beni, quien ocupó la presidencia del Tribunal Departamental Electoral (TDE) beniano entre 2011 y 2013. Fue apuntado como el principal responsable por la inhabilitación del entonces candidato opositor a la Gobernación de Beni, Ernesto Suárez.

En su descargo dijo que el caso fue remitido al Tribunal Supremo Electoral porque no les correspondía ver el tema porque Suárez formaba parte de una alianza nacional, y recordó que en su gestión como presidente el ganador fue Carmelo Lens.

El tercer académico apuntado es Jorge Calizaya Gutiérrez, ex funcionario del INRA en Pando. En comunicación telefónica se negó a brindar información y dijo no conocer su designación.

En la Universidad Amazónica de Pando afirmaron que Calizaya no es parte de la carrera de Derecho y desconocían que hubiera sido designado desde esta facultad. El delegado es docente en la facultad de Ciencias Políticas y nunca consultaron a la carrera de Derecho para que designe un delegado.



Los delegados de las universidades se encargarán de evaluar la capacidad académica y de conocimiento de los aspirantes a postularse a las elecciones judiciales convocadas para el 22 de octubre de este año. La definición de los candidatos estará a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Académicos estarán aislados en La Paz

Un operativo de reserva para el trabajo de los 11 académicos prepara el CEUB y empezará el lunes cuando sean presentados ante la Asamblea Legislativa e inicien su trabajo después del 26 de mayo, fecha en que está prevista la apertura de sobres de los precandidatos.

La secretaria de Desarrollo del CEUB, Sandra Villafani, explicó que los designados estarán aislados, incluso de los servicios de internet, para elaborar el banco de preguntas que serán conocidas una hora antes del examen escrito. Asimismo, dijo que las universidades deben elaborar 510 preguntas cada una y enviarlas a La Paz.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, advirtió que si hay una abierta partidización de este proceso ellos lo abandonarán y lo denunciarán.