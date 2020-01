Johnny Fernández Saucedo: “He pagado puntualmente mi deuda y solicité la liquidación”

Una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó su habilitación como concejal. Él asegura que le queda pagar un saldo de su deuda tributaria y que hace un mes y medio solicitó la liquidación.

_ ¿Cuánto ha pagado y cuánto debe Johnny Fernández en Impuestos?

La deuda eran más de Bs 10 millones y ya he pagado más de Bs 9 millones a Impuestos. Además, desde hace un mes y medio estoy solicitando una liquidación para pagar el saldo de la deuda, que son alrededor de Bs 800.000. He estado pagando la deuda en cuotas y siempre he estado al día en los pagos.

_ ¿Cuál es su compromiso con Santa Cruz al asumir como concejal?

Voy a acercarme a los barrios para conocer sus necesidades; van a tener un concejal del pueblo; no quiero que vengan al centro, yo voy a ir a los barrios a escuchar a los vecinos.



_ ¿Cómo vivió este año y medio de espera para asumir como concejal?

Se dio una mala interpretación al tema de la deuda, pero la justicia me da la razón porque es una deuda que yo no he generado. No he evadido impuestos, he heredado la deuda de una empresa de la que era socio mi padre. Estos meses he estado muy ansioso, como en el fútbol cuando uno es suplente y quiere entrar a jugar el partido. Ahora hay que empezar a trabajar.



_ ¿Cuál va a ser el perfil de concejal que se puede esperar de usted?

Voy a ser fiscalizador, pero también un promotor de nuevos programas. No es cuestión de criticar, sino de aportar. Voy a coordinar con todos mis colegas concejales.



_ ¿Qué acciones asumirá en el tema del reordenamiento de los mercados?

Se tienen que trasladar sí o sí. Hay mercados construidos hace dos o tres años y que están vacíos. Hablé con el acalde sobre este tema y le dije que así como había un mercado para trasladar La Ramada, también debe haber para Los Pozos y otros. Pero sí se tienen que trasladar