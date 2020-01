Apple podría eliminar el botón de inicio del Iphone

A pesar de que la gigante en telefonía, Apple, no ha confirmado nada sobre esta nueva acción, los rumores sobre el nuevo modelo del iphone no se dejaron esperar, tras el anuncio de que la compañía adquirió la patente de un sensor de huellas dentro de la pantalla.



La nueva exclusividad de Iphone, sugiere que Apple está tomando en serio la posibilidad de eliminar de una vez por todas el botón de inicio e incrementar el tamaño de su pantalla.



Sin embargo la adquisición no necesariamente significa que es un hecho la desaparición del botón. Puesto que muchas veces las patentes de tecnología no llegan a convertirse en productos.



Pero si llega a funcionar, su tecnología podría ayudar a los usuarios a escanear sus huellas digitales en la pantalla y eliminar la necesidad del botón de inicio.,