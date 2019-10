Superman averigua quién es Batman en el nuevo avance de la película

En medio del furor por el pronto estreno de Star Wars, y el reciente lanzamiento del primer adelanto de lo nuevo del Capitán América, se conoció en las últimas horas un nuevo avance de la película más esperada del próximo año: "Batman vs Superman: El amanecer de la justicia".



El adelanto, que no se trata de un avance de toda la película (como sucedió con los anteriores lanzamientos), es el extracto de una escena en la que Superman descubre la identidad de Batman y revela que no es otro que Bruce Wayne.



"El amanecer de la justicia" se estrena el próximo 25 de marzo de 2016, la película fue dirigida por Zack Snyder y estelarizada por Henry Cavill en el papel de Superman y Ben Affleck como Batman. Además contará con las actuaciones de Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman) y Jesse Eisenberg (Lex Luthor).



Warner además anunció que un nuevo trailer, con más escenas de la película, será revelado el próximo 2 de diciembre durante el show Jimmy Kimmel Live en los Estados Unidos. ,