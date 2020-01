Informe señala que 100% del Incahuasi está en Santa Cruz

El reservorio de gas del megacampo de Incahuasi está en Santa Cruz, así lo ha confirmado esta mañana la estatal petrolera a las delegaciones de Santa Cruz y Chuquisaca. Ante esta situación Chuquisaca anunció que iniciará acciones legales para revertir el informe.



El estudio tomó en cuenta el análisis de los datos sísmicos, geológicos, petrofísicos y de geología de superficie, entre otros, que permitieron determinar con una alta certeza la localización de la estructura, de acuerdo a la empresa GLJ.



Esteban Urquizu, gobernador de Chuquisaca, al abandonar la reunión en contacto con los medios de comunicación, ratificó que rechazan el informe oficial presentado por YPFB la mañana de este martes.



"Queremos decirles en concreto para Chuquisaca no es oficial lo que presentó y por tal razón tenemos varias observaciones legalmente que hemos presentado, por eso rechazamos todo el informe", dijo la primera autoridad departamental de Chuquisaca.



También un grupo de asambleístas de Chuquisaca anunciaron que ingresarán en una huelga de hambre si el presidente de YPFB, Guillermo Achá, no renuncia al cargo.



El secretario general de la gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, confirmó que el informe técnico final ratifica que el 100% del reservorio del campo Incahuasi está en territorio cruceño.



“La gobernación de Santa Cruz no tiene ninguna observación al respecto y hemos aprobado el informe. Chuquisaca ha elevado una serie de observaciones y rechazó el informe en su conjunto”, explicó Aguilera.



Añadió que el titular de la estatal petrolera analizará las observaciones hechas por Chuquisaca y tras ello dictará una respuesta final formal con respecto al informe de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltd.



En conferencia de prensa, el representante legal de la firma canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltda dijo que los volúmenes de gas del campo Incahuasi-Aquio ( 2,98 de trillones de pies cúbicos) se encuentran en su totalidad en el departamento de Santa Cruz.



La semana pasada, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, adelantó que el 100% del pozo se encuentra en territorio cruceño.



El reservorio está situado a 250 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santa Cruz (provincia Cordillera). Desde el 3 de julio ya ingresó en operaciones con 2 millones de metros cúbicos de gas y luego irá aumentando gradualmente.



En la actualidad, Santa Cruz tiene nueve plantas de gas, equivalentes a 10 MMm3/d de gas, por lo que ahora con Incahuasi suma la décima planta, que permitirá incrementar la producción hasta 16,5 MMm3/d, es decir, eleva la producción un 65%.