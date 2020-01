Envían a la cárcel al exgerente de Bolivia TV

El exgerente del canal estatal Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, deberá permanecer con detención preventiva en la cárcel de Patacamaya, según determinó la jornada de este jueves el juzgado cuarto anticorrupción de la ciudad de La Paz.

La Fiscalía imputó al exfuncionario por los delitos de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, en la compra de equipos de televisión, que no funcionan, por un valor de 25 millones de bolivianos.

Portocarrero es investigado tras una denuncia realizada por la ministra de Comunicación Gísela López, por supuestos hechos de corrupción en la suscripción de contratos durante su gestión (2013-2015) al mando de la televisora.

La autoridad halló hechos irregulares en cinco proyectos del canal estatal Bolivia TV. Los proyectos se refieren a fortalecimiento institucional del canal estatal, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión de la señal de ese medio, y la adquisición de equipos y unidades móviles en HD.

Esta jornada el ex gerente sostuvo: "No existía necesidad de que se me aprehenda si me he sometido a la investigación, no me he dado a la fuga, menos me encontraron evadiendo la acción de la justicia".