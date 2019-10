Gobierno reacciona cauto ante extradición de 'Goni'

El Gobierno boliviano reacciona con cautela ante la información sobre el avance de la extradición de Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada desde los Estados Unidos (EEUU).El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que aún no existe una comunicación oficial.



"Falta una información oficial que nos transmita nuestro consulado (...) Permítanme, por responsabilidad, ser cauto y no comentar de momento más acerca de eso, hasta que no tengamos la comunicación oficial y las implicancias jurídicas", aseveró el segundo mandatario.



En la víspera el fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó que el Departamento de Estado de EEUU remitió la solicitud de extradición del expresidente al Departamento de Justicia, un año y siete meses después de que el Estado boliviano presentara la documentación.



García Linera dijo, en Santa Cruz, que la información la recibieron anoche por medios de prensa y anticipó que en las próximas horas desde el ministerio de Relaciones Exteriores saldrá una explicación de la etapa por la que cursa el trámite.



Esta jornada el yerno de "Goni", Mauricio Balcazar, le dijo a ANF que "el departamento de Estado no es un filtro político, el departamento de Estado es la cancillería y es un Ministerio Diplomático, no existen filtros políticos simplemente la institución encargada de tramitar la extradición".



Mientras que el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Jorge Von Borries, aseveró que "se ha avanzado una valla, se ha avanzado un primer requerimiento, ahora pasa al ámbito judicial. Ese juzgado tendrá que determinar si el trámite procede o no".