El Gobierno recibirá al procurador peruano

Pese a las críticas de Jorge Valda, abogado del empresario peruano Martín Belaunde, el Gobierno confirmó que se reunirá con el procurador del vecino país, Joel Segura.



El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, señaló que “no creo que el señor haya venido de paseo, me reuniré con él en las próximas horas. Será un encuentro de carácter informativo porque está claro que Bolivia no recibirá presiones de nadie. El país no es ni será un bolsón de corruptos.



Si la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) vuelve a rechazar el refugio, se dará automáticamente vía libre a la orden de captura internacional emitida por Interpol”.



Recordó que en su apelación, Belaunde entregó a la Conare “seis nuevas carpetas voluminosas, cerca de 19 CD para que la comisión reconsidere su negativa. Valda señaló que si Segura se reúne con autoridades del Gobierno o de la Conare incurriría en uso indebido de influencias. Moldiz le respondió: “Se equivoca. Se terminó el tiempo de la colonia, cuando EEUU hacía lo que le daba la gana”