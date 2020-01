Reel Summer pretende refrescar la señal de PAT

Después de dos años retorna a antena uno de los programas de televisión más exitosos de PAT. El nuevo ciclo de Reel tendrá la esencia del formato que hizo exitoso al programa juvenil de la red verde pero no será el mismo. Con estas palabras, Iver Gutiérrez presentó a la temporada de verano de la producción que se estrenará el lunes.



El productor, también conocido como Don Orejas, reveló a Sociales&Escenas que retornarán a la pantalla los antiguos conductores: Alan Vera, ‘Musculito’, Junior Barba y el Kavro. Además de los viejos personajes como Flor, Jaimito, Pepito, Don Macho, Camba coqueto y Doña Meche. Dos figuras femeninas también se sumarán a la animación, Sophia Auza y una participante de Esto es guerra.

Veraniego

El nuevo período irá de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00, con transmisiones en vivo desde la piscina de Casa Campo, el resort ubicado en Warnes. Reel Summer tendrá juegos acuáticos, competencias, cámaras escondidas y parodias. “Aparecerán nuevos personajes como Los Rancheros, El Chaqueño Palavecina y El Cantante Enmascarado”, adelantó Gutiérrez.



Pero, ¿por qué reciclar esta marca? Según el Kavro, se cansó de ver la decadencia en la que cayeron sus antiguos compañeros y decidió rescatar sus carreras dándoles una nueva oportunidad. “Tuve que ‘carpirlos’ a todos de sus anteriores trabajos porque me daban pena hasta donde habían llegado. Es una más que me deben, vamos a ver cómo funcionan ahora”, dijo el muñeco.

Sobre las dos ausencias del elenco original, la marioneta de felpa expresó que se trata de “personas sin mayor relevancia” y prefirió ahorrarse comentarios. “Supongo que algún día recapacitarán y me pedirán volver”, añadió.

Expectativas

Sophia Auza, que conducía PATilandia, aseguró que su participación en Reel Summer le permitirá desarrollar su personalidad. “Seré más espontánea”, dijo la animadora de 16 años.



Por su parte, ‘Musculito’, que después de Reel trabajó como conductor de un programa juvenil y presentador de noticias en Warnes, dijo que está muy contento de regresar a su casa.



Mientras tanto, Junior, que terminó el colegio, entró en la universidad para estudiar Ingeniería Industrial y participó en el reality Bailando por un sueño, de Red Uno, sostuvo que este año está con ganas de hacer todas las cosas que antes no se atrevía. “Estoy con todo mi power”, añadió.

Finalmente, Alan Vera prometió que su participación será “explosiva, divertida y ocurrente”. “Reel es Reel y nadie puede hacer lo que hacemos nosotros”, sentenció