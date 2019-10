Muere congelada durante un tratamiento de belleza

La joven estadounidense de 24 años de edad, Chelsea Ake-Salvación, fue hallada muerta dentro de la cabina de crioterapia del salón de belleza en el que trabajaba en el estado de Nevada (oeste), según publica el periódico "The New York Times".



Al parecer la muchacha se quedó sola mientras se hacía el tratamiento y no habría podido salir de la máquina. Fallecido congelada, tras al menos 10 horas de haber estado encerrada según calculan las autoridades.



"Estaba sola cerrando el salón, entró a la máquina y aparentemente no la apagó", relató Shae-Lynn Bee, amiga de la fallecida.



El tratamiento

La crioterapia es una técnica de adelgazamiento que consiste en el que el paciente se someta a bajas temperaturas para el cuerpo trate de compensar ese descenso aumentando el metabolismo y sacando energía de los depósitos de grasa.