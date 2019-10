Médicos presionan a la Alcaldía por falta de ítems

El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, explicó que, en busca de una solución definitiva al tema de asignación de ítems, se reunieron con el Concejo Municipal para explicar el conflicto que tienen con el municipio.



“Nos informaron que el secretario de Desarrollo Humano está en La Paz para viabilizar la resolución biministerial que autorizaría la creación de los ítems”, indicó Montero, según informó el canal Unitel.



Según el vicepresidente del Colegio Médico, aún esperan que se concrete el anuncio de crear 443 ítems por parte de la Alcaldía.



“Estamos esperando. Esa es la preocupación e incertidumbre de los profesionales en salud que continuamos trabajando en los hospitales, a pesar de que los directores nos coartan y no nos dejan trabajar”, denunció Montero.



El colegiado indicó que están acudiendo a las juntas vecinales de los barrios, donde están ubicados los hospitales, para demostrar que ellos quieren trabajar pero la Alcaldía no les da las condiciones laborales.



“Nos ofrecieron hasta cárcel. Sería histórico que un médico vaya a la cárcel por querer trabajar. Pedimos seguridad laboral y como no tenemos ítems nos pueden despedir en cualquier momento”, alertó.