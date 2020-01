BCB: No hay restricciones para mover dinero

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que no existen restricciones para que el dinero que se genera en la economía boliviana sea transferido al exterior y que en los últimos años se han transferido $us 130 millones, a diferentes países sin un control específico.



El presidente del BCB, Marcelo Zabalaga se refirió al tema durante la audiencia en la comisión especial mixta de investigación de los "papeles de Panamá".



"Hay una visión liberal de nuestras normas. No se controla el dinero que circula entre Bolivia y otros países. En el fondo, se trata de que el dinero cumpla con su obligación fiscal. Del país ha salido $us 130.000.000 y hay que saber quiénes han transferido, para qué y sobre todo, si es legal y si han cumplido con su obligación", advirtió Zabalaga.



Añadió que la no detección de esa información es una omisión de todas las entidades del Estado, que tampoco se refleja en nuestras leyes el tema de los paraísos fiscales.