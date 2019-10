Rusia pide una coalición contra el terrorismo

El primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, pidió este jueves a Occidente trabajar para que se cree cuanto antes una amplia coalición contra el terrorismo, en vez de discutir sobre "la conveniencia o no de colaborar con Rusia" en esta cuestión.



"Para mí es sorprendente cómo se pueden ahora sacrificar cuestiones complejas, es decir, el interés de toda la Humanidad, ya que estamos hablando de una guerra que se ha declarado contra todo el mundo civilizado", señaló Medvédev en conferencia de prensa.



"En esta situación, hay que ponerse de acuerdo y no andar pensando a quién beneficia esto, si hay que hacerlo con los rusos o no se puede porque los rusos se portan mal", agregó, al término de la cumbre del Foro de Asociación Económica Asia-Pacífico (APEC).



El jefe del Gobierno ruso señaló que la posición de Moscú "es bien conocida", y que la posición de EEUU y países europeos "en este momento está cambiando".



"Espero que en relación a lo que está ocurriendo, cambie la posición de nuestros socios y permita la formación de una coalición antiterrorista, una amplia que integre a todos los países que están interesados en erradicar el terrorismo en Oriente Medio y en destruir el fenómeno del Estado Islámico", subrayó.



Tras los atentados de París el presidente francés, Francois Hollande, ya abrió la puerta a colaborar con Rusia en la lucha contra el terrorismo del Estado Islámico en Siria. Para acordar la formación de una coalición viajará la semana próxima a Moscú y Washington para reunirse con Putín y Obama, respectivamente.