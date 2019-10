García Linera pide explicar bien de qué trata el referendo de febrero

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, demandó a alcaldes y a autoridades originarias explicar que se viene un próximo referendo para que Evo Morales puede volver a ser reelegido como presidente de Bolivia.



"Va a venir otro referendo en febrero, después del carnaval. ¿Qué vamos a preguntar? El pueblo tiene que decir si Evo continúa o no continúa. Ustedes según su conciencia van a tomar una decisión. Pero yo pido al Alcalde, a las autoridades originarias, explicar el referendo. Les van a preguntar el pueblo debe decidir si Evo continua o no", manifestó la autoridad en su discurso la tarde de este domingo.



Asimismo, manifestó que la población deberá decidir de acuerdo a "cuál es su cariño, cuál es su corazón y cuál su pensamiento" al momento de asumir una postura en la consulta constitucional que de acuerdo a decisiones del partido gobernante será el 21 de febrero de 2016. "Para eso es el referendo, si Evo continua. Si dicen no, sabremos respetar", manifestó García Linera.



El referendo consultará sobre una reforma de parcial de la Constitución Política del Estado en su artículo 168, para ampliar los mandatos de reelección del Presidente y del Vicepresidente.



El MAS impulsa la medida para que Morales después de cumplir su actual mandato constitucional se habilite para una nueva repostulación el 2019, para un nuevo periodo de gobierno de 2020-205. De acuerdo a la Carta Magna los mandatarios cumplen su primera reelección y no podrán postular de nuevo.



La autoridad se refirió al tema, después que la Asamblea Legislativa Plurinacional, sancionó el sábado la Ley de Reforma de la Constitución Política del Estado del artículo 168 sobre la reelección del Presidente y del Vicepresidente por un periodo constitucional más, es decir, de 2020-2025.



Es la primera alusión pública sobre el referendo que hace el Vicepresidente en un acto de gobierno.