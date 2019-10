Tribunal de Ética exige a Cambio que se rectifique

El Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró "probada" parte de la denuncia que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentó contra el matutino estatal "Cambio", que acusó a la autoridad de "haber decidido el incremento del pan de batalla, un sobreprecio en la construcción de los puentes Trillizos y comprar los buses PumaKatari con subvención del dinero de los habitantes". El tribunal exige al medio estatal que realice una rectificación.



Se denunció al matutino de circulación nacional de "contravenir" los artículos 1, 2 y 4 del Código Nacional de Ética Periodística, aspecto que el Tribunal valoró concluyendo que "se atribuyó como verdaderos hechos que no son competencia del Gobierno Municipal".



Sin embargo, en lo que respecta a los artículos 2 y 4, esa instancia se desestimó la acusación, debido a que "la nota cuestionada era una opinión editorial a la cual no cabe exigir las características de una información periodística".



El veredicto sugiere que "se realice la correspondiente rectificación con la aclaración respectiva", además se explica que es la segunda resolución que emite el Tribuna, que fue conformado el 10 de noviembre de 2015.



Un anterior caso estuvo vinculado con la Unidad de Comunicación del Ministerio de Economía contra contra el sitio Eju.tv, rechazando la queja por "no corresponder al ámbito de su competencia", dado que ese portal es un "agregador de noticias".