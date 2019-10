Maite Tarilonte y un Goya que premia su carrera

El sábado 6 de febrero, durante la ceremonia de los premios Goya, en España, la película Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, ganó en la categoría mejor diseño de vestuario. Cuando la diseñadora española Clara Bilbao, principal responsable de este trabajo, pasó a recoger la estatuilla, lo primero que hizo fue agradecer a sus dos asistentes en el filme, su compatriota Alberto Valcárcel y la boliviana Maite Tarilonte.



“Era una nominación difícil porque Palmeras en la nieve (una de las películas con las que competían) tiene un trabajo intenso en cantidad y además de época, cosas que sumadas a la calidad del trabajo suelen influir mucho en los votos de los académicos”, explicó Tarilonte desde Madrid. “Nadie quiere la noche es un trabajo mucho más minimalista, por así decirlo, de pocos personajes y pocos cambios, pero con un trabajo de investigación, recreación y diseño muy cuidado.



Extremadamente cuidado y mimado”, agregó y recalcó que quizás la pasión con la que se enfrentó el guion y los personajes, tanto como el lujo de actores para encarnarlos (la protagonista es la francesa Juliette Binoche), fue decisivo para ganar.



Segundo Goya

Este es el segundo Goya que Tarilonte, de 31 años, puede disfrutar como parte del equipo de Clara Bilbao, el primero fue en 2012, gracias a su trabajo en Blackthorn (del español Mateo Gil y filmada en Bolivia).



Con estudios de Comunicación Cocial y Dirección de Cine en su ciudad natal, La Paz, Tarilonte inició su trabajo como vestuarista con algunos cortos de sus amigos. Su primer gran trabajo fue para la película Quantum of solace (2008), ahí conoció a la boliviana Pilar Groux, con quien trabajó un tiempo; luego estuvieron juntas en Blackthorn, y así fue abriéndose más espacios.



“El equipo de vestuario en Nadie quiere la noche está conformado por mucha gente. La confección y producción de todas las piezas hace que intervengan diferentes personas especializadas en confección, bordado, pieles, etc. Pero durante el rodaje el equipo de vestuario lo conformamos nosotros tres: Clara Bilbao, Alberto Valcárcel y yo. Por eso Clara nos comparte el premio, porque somos equipo y familia. Una película que podría necesitar más gente nos la bancamos nosotros nomás y felices”, indicó Tarilonte a EL?DEBER.



El presupuesto estuvo a punto de jugarle una mala pasada a la vestuarista boliviana, ya que a Bilbao le habían ofrecido contratar a dos personas búlgaras porque les salía más económico que llevarla a ella. “Pero Clara peleó hasta el final por que fuera yo de segunda asistente. Les dijo a los productores que si estábamos nosotros tres juntos, no necesitaríamos más gente, y así fue”, contó Tarilonte.



Su labor

El trabajo de Tarilonte consistió, entre otras cosas, en responsabilizarse del set, de lo que se ponen y sacan los actores, la continuidad dentro de cada secuencia y dentro del plan de rodaje, la ambientación de las prendas según exigencias del guion y las circunstancias del contexto, ayudar a los actores con todo aquello que se relacione con la ropa de su personaje y las condiciones climáticas (que en muchos casos fueron realmente extremas, indicó)