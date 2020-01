5 multimillonarios ganaron más en 2016

Muchos inversionistas dieron buenos resultados en 2017, pero Forbes recorrió el mundo para encontrar a las cinco personas que ganaron más dinero que nadie.

La fortuna de Warren Buffett fue la que más creció, con $us 12.300 millones, a pesar de haber donado $us 2.900 millones en julio de 2016. Las acciones de la firma de inversión Berkshire Hathaway se dispararon 20%, impulsando la fortuna de Buffett. La mayoría de sus ganancias, $us 7,800 millones, se produjeron después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en noviembre.

El presidente de SF. Express, el FedEx de China, Wang Wei, obtuvo la aprobación para fusionar su compañía con una empresa pública, Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials, en un movimiento bastante popular llamado backdoor listing, el ayuda a las empresas a eludir el largo proceso regulatorio que la mayoría de las firmas chinas tienen que soportar para salir a bolsa. Las acciones de Maanshan Dingtai Rare Earth y New Materials Co. duplicaron su valor desde fines de 2015 y Wei ganó $us 10.800 millones.

El colapso del petróleo en 2014 derrumbó la fortuna de Harold Hamm más que la de cualquier otro individuo, pero ha ganado más en su recuperación. La caída en los precios del abril borró más de $us 13.000 millones del patrimonio neto del rey del fracking de Estados Unidos. En 2016, recuperó $us 9.100 millones.

Yao Zhenhua, que ganó $us 7.300 millones, era un inversionista poco conocido que trabajaba para una aseguradora antes de empezar a comprar agresivamente acciones de uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, China Vanke. Ahora posee el 25% de la compañía y también controla más de 40 centros comerciales en el país.

Por su parte, Masayoshi Son incrementó su fortuna en $us 7.100 millones. El CEO de SoftBank ya estaba teniendo un buen año antes de que esa reunión con Donald Trump lo hiciera aún mejor. En el vestíbulo de la Trump Tower en diciembre del año pasado, Son anunció que su firma invertirá $us 50.000 millones en startups estadounidenses. Las acciones de SoftBank subieron 12% en dos días siguientes, y Son alcanzó al jefe de Uniqlo, Tadashi Yanai, como el hombre más rico de Japón.