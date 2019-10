Reservas Internacionales del país cayeron en 14%

Al 31 de diciembre de 2015, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzaron $us 13.056 millones, una disminución de 14% con relación a la gestión pasada, señala el ente emisor en su informe anual.



Sostiene que la tendencia estaba contemplada en el Programa Fiscal Financiero 2015, firmado entre el BCB y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) a inicios de gestión.



De acuerdo con el informe del BCB, la disminución de las reservas se explica principalmente por: la reducción de los ingresos provenientes de la exportación de gas, como consecuencia de la reducción del precio del

petróleo y derivados en el mercado internacional.



También por el incremento de las transferencias de fondos al exterior en dólares por parte de las entidades financieras para atender las operaciones de importación de sus clientes.



Y por úlitmo, debido a la disminución en la valoración de las reservas internacionales por la apreciación del dólar respecto el oro y las otras divisas que componen las reservas.



A pesar de esta reducción, agrega, el ratio RIN/PIB continúa siendo el más alto de toda Latinoamérica y alcanza 39% a finales de 2015.



La participación del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) fue de 70,3%, Oro con 11,2% y el Euro (EUR) con 7,7%. Las demás monedas tuvieron participaciones menores: 4,9% en Renminbis Chinos (CNY/CNH), 2,0% en Dólares Canadienses (CAD) y 2,1% en Dólares Australianos (AUD), mientras que los Derechos Especiales de Giro (DEG) alcanzaron 1,8%.



En la gestión 2015, las Reservas Internacionales generaron ingresos por $us 102,9 millones equivalente a una tasa de retorno anual de 0,75%. Las Reservas Monetarias contribuyeron con ingresos por $us 95,5 millones equivalente a una tasa de retorno de 0,79% y las Reservas de Oro generaron $us 7,4 millones, equivalente a 0,44%.



