Transplante de cabeza a un mono desata polémica

El cirujano italiano Sergio Canavero asegura que ha realizado exitosamente un transplante de cabeza a un mono, según informó la revista New Scientist.



“Es importante que la gente deje de pensar que es imposible. Todavía hay que obtener mucha información, pero esto está funcionando”, asegura el cirujano y afirma que el mono sobrevivió el procedimiento sin ninguna lesión neurológica.



Sin embargo, el animal fue sacrificado después de 20 horas por razones éticas - sugiere el portal Iflsscience.com - y porque la médula espinal no estaban conectada. Esto ha desatado una serie de críticas en el medio científico.



El primer caso en humanos



El primer candidato a un trasplante de cabeza es el ruso Valery Spiridonov, que sufre de una enfermedad genética que le provoca degeneración muscular.



Si bien hay médicos y hospitales dispuestos a encarar la cirugía, todavía no se cuenta con los permisos y recursos para realizarla. "Lo importante es, antes de lograr el dinero, enfrentarnos a los dilemas éticos que esta propuesta ya nos está lanzando", manifestó Canavero.