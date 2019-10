Investigarán dinero otorgado a los guaraníes

El Gobierno decidió iniciar una auditoría a los recursos que recibieron los indígenas guaraníes como compensación a las tareas de exploración y explotación hidrocarburífera que se realizan en sus territorios, debido a que no existen los descargos suficientes.



"Nosotros hemos planteado que se haga una auditoria. Inicialmente los dirigentes han expresado su conformidad, pero luego, cuando pusimos en el acta, ellos no quisieron firmar", aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



La autoridad, en conferencia de prensa, reiteró que no corresponde aplicar un proceso de consulta en el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Takovo Mora, porque las tareas encaradas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se desarrollan en áreas privadas.



"Alguien los ha utilizado, haciéndoles creer que con esta exploración podrían obtener otras sumas de dinero, pero se les ha explicado que no está en su territorio, sino propiedades privadas", agregó Romero en conferencia de prensa.



Según los datos proporcionados por el ministro, por compensaciones se entregó a los indígenas guaraníes 15,4 millones de bolivianos, sobre los cuales solo se presentaron descargos de un 12,7 %, incluso alegando contratación de técnicos y no así proyectos.



"Han debido llegar a los bolsillos de alguien, por eso hemos pedido que se practique una auditoria al manejo de los 15,4 millones de bolivianos que se entregaron por diferentes procesos de compensación", explicó Romero.



El ministro de Gobierno dijo además que "el original del título notarial de los terrenos los entregó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se les va a hacer llegar una fotocopia legalizada para que no exista ninguna duda. No hay bloqueos y les hemos manifestado que les harían daño las movilizaciones".