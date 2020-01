Fallece a los 81 años el autor Juan de Recacoechea

El escritor paceño Juan de Recacoechea, autor de importantes novelas como 'American Visa', 'La mala sombra' y 'Altiplano Express', falleció la noche del jueves, en su ciudad natal a los 81 años, víctima de una infección pulmonar que lo tenía internado desde hace una semana, según informaron sus familiares.

El autor, que publicó su primera obra en 1977, una novela titulada 'Fin de semana', tuvo en 'American Visa', de 1994, uno de sus mayores éxitos literarios, convirtiéndose en una de las novelas más vendidas de Bolivia hasta ahora, y que en 2005 fue llevada al cine por el director Juan Carlos Valdivia.

Esta novela, editada también en otros idiomas, como el inglés, hebreo, ruso, francés, griego y esloveno, tiene una trama policíaca, situada en la urbe paceña, en la que el autor admitió que -precisamente- le rendía homenaje a La Paz y a sus personajes. “American Visa es un thriller, pero más que nada un homenaje, un documental sobre cómo era hace poco La Paz”, explicó el autor.

“Un día fui al consulado de Estados Unidos para pedir la visa y, mientras estaba esperando, conocí a un profesor orureño que estaba sumamente nervioso, se le veía temblando y no podía ni moverse. Yo tenía un número antes que él, me entrevisté y me dijeron que volviese en unos días. Al salir me despedí, le deseé buena suerte y no lo volví a ver más. Así nació la idea de escribir una novela”, contó Recacoechea en una entrevista sobre la semilla de su obra maestra.

Su vida

Juan de Recacoechea nació el 11 de agosto de 1935 en La Paz. Desarrolló sus estudios básicos en Bolivia y posteriormente los continuó en España y Perú, donde salió bachiller.

Posteriormente, radicó en París (Francia), donde estudió periodismo. Tuvo la posibilidad de acceder a una beca trabajo en una televisora francesa, en la que tuvo la responsabilidad de ser asistente de dirección y obtiene experiencia en el campo cinematográfico.

Tras residir en distintos países (Holanda, Inglaterra, Austria, España y Suecia) entre 1958 y 1968, el escritor retorna al país y funda Televisión Boliviana. En dicho medio ocupa el cargo de jefe de producción y gerente general.

Pasiones

En otra entrevista se apuntaba que Recacoechea “tiene dos pasiones: las novelas policiales (lleva más de 30 años dedicado a escribir en ese género literario) y La Paz, que para el autor ‘es la ciudad más extraordinaria de Latinoamérica’”.

Su último libro 'La biblia copta', lo publicó en 2011.

Este es el tuit en el que se anunciaba el facellecimiento del escritor en su cuenta de Twitter: