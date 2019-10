Cuarto error de la Fiscalía en acusación contra León

La situación sigue siendo incierta. Eduardo León denunció un cuarto error en la imputación de la Fiscalía en su contra, razón que deparó un nuevo cuarto intermedio en su audiencia de medidas cautelares. El abogado permanece ocho días detenido y espera su audiencia por una acción de libertad.



"(Los fiscales) vuelven a presentar otra imputación, nuevamente se equivocan y ahora resulta que habían presentado una cuarta imputación, sin ningún tipo de formalidad legal. Esto es un acto bochornoso para una Fiscalía, esto demuestra al país en qué manos de fiscales estamos", dijo el jurista a su salida de juzgados.



Conoce más: Llegan veedores de la ONU a audiencia de León



Primero se acusó a León por el delito de trata y tráfico, luego se modificó la acusación y se dejó de pedir la detención preventiva. Ahora se lo pretende juzgar por incurrir en asociación delictuosa, mientras que no existe hora y fecha para ver si se defiende en libertad.



"Finalmente no saben como corregir, quiero reiterar, estamos detenidos injustamente y políticamente, hasta para ser este tipo de cosas hay que tener un decoro, el objetivo es no solo mellar ni afectar, sino estamos siendo arrastrados legalmente de un lugar a otro. Este es un acto aberrante, estos señores ni al Cema pueden entrar", manifestó



Lea también: Seis jueces se excusaron de caso Eduardo León



El exabagodo de Gabriela Zapata, denunció además que "lo que pasa es que no solamente me quiere acallar, yo quiero denunciar de manera pública que Juan Ramón Quintana quiere hacerme asesinar. La intencionalidad del ministro es asesinar a Eduardo León, él es quien quiere mandarme a matar, la cárcel es la antesala del cementerio", según cita ANF.



Hasta el momento, cuatro jueces de La Paz, uno de El Alto y otro de Oruro ya conocieron el caso del abogado Eduardo León y ninguno pudo definir su situación jurídica. El proceso inició a causa de la presentación de un menor como si fuera el hijo de Evo Morales.