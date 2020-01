Alistan campaña contra la rabia para este domingo

Una brigada del Servicio Departamental de Salud (Sedes) estará en las cabañas del río Piraí para vacunar contra la rabia canina y de esta manera promocionar la gran campaña de este domingo, que movilizará a personal de la Gobernación y del municipio.



En lo que va del año se reportaron 52 casos de rabia canina, de los cuales 25 están en la ciudad y 27 en las provincias.



La Gobernación a través del Programa de Zoonosis invitó a la población a participar de la Campaña de Rabia Canina, este domingo 12 de junio, para inmunizar a sus mascotas contra esta mortal enfermedad.



Johnny Ruiz, responsable del programa de Zoonosis, manifestó que este año se pretende inmunizar alrededor de 800.000 animales, entre perros y gatos. Se contará con el apoyo 2.800 brigadas, que están instaladas en las plazas, los parques, las rotondas, los mercados y en las diferentes unidades educativas, al igual que en todos los centros de salud de la ciudad y provincias.



Ruiz explicó que se debe vacunar a perros y a gatos, al mes, a los tres meses, a los seis, y al año de nacidos y posterior a ello, se debe vacunar dos veces por año.



La rabia es una enfermedad endémica en el departamento y afecta especialmente a los niños, porque, en muchos casos no informan a sus padres que fueron mordidos o si comunican al familiar este no los lleva a los centros de salud para hacerles el tratamiento profiláctico.



La autoridad en salud, informó de que toda persona que fue mordida, rasguñado o lamido en heridas expuestas por un perro o gato, tiene que hacer una investigación, para confirmar si ese animal está vacunado o no y si este fallece o es de la calle, debe iniciar un tratamiento profiláctico en el centro de salud más cercano a su casa.