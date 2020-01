Paco exhorta a caravana a que vuelvan con los suyos

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, exhortó a la caravana de las personas con discapacidad a que "vuelvan con los suyos", tras estar cuatro días en vigilia en la sede de Gobierno, luego de una caminata de 35 jornadas en la carretera desde Cochabamba.



En conferencia de prensa, la autoridad comparó a la movilización con lo que sucedió con la marcha en defensa del TIPNIS. Dijo que "medios opositores" utilizan un "libreto repetido" y acusó a periodistas de hacer transmisiones en vivo para "magnificar" y generar que la población sienta "lástima".



"Nuestro presidente Evo Morales jamás ha sido insensible con las personas con discapacidad, más bien él ha pedido que se disponga de ese financiamiento para partidos políticos para que se cree este fondo para las personas con discapacidad", sostuvo la autoridad, defendiendo los programas e inversiones que se desarrollan para ese sector.



Agregó que "hay todos estos hitos, utilización de símbolos que busca desgastar a nuestro Gobierno y termina con una provocación a los policías". Mencionó "financiamiento" al conflicto y cuestionó el uso de las mismas canciones empleadas durante la VIII la marcha indígena.



Defendió el uso de ballas en todos los ingresos a la plaza Murillo y dijo que "en la Policía desde bastante tiempo se desarrollan programas de derechos humanos. Nosotros no queremos violencia, por eso hemos insistido más de 20 veces para que exista diálogo".



"La jerarquía del clero de la Iglesia Católica está también mal en su percepción de cuidar a las personas con discapacidad. Imagínense si hubieran hecho contacto físico con las personas con discapacidad ayer, es parte de un protocolo de tratamiento para las personas con discapacidad usar esas vallas", dijo ante los cuestionamientos de la Conferencia Episcopal.



Defendió los recursos destinados a la publicidad que sale por medios de comunicación que habla de los proyectos y beneficios de los que gozan las personas con discapacidad. Lamentó que no exista diálogo y criticó a David Cayo, representante de la caravana que llegó a La Paz.



"Vamos a seguir trabajando con quienes quieren velar pos sus derechos. Si llegan dirigentes o ya estarán aquí, no tengo información, pero vamos a seguir trabajando con ellos", concluyó la autoridad, a tiempo de pedir que la dirigencia responsa a sus bases.