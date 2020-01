Opositores felicitan a Santos y Evo, en silencio

Dos dirigentes opositores bolivianos, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) y el empresario Samuel Doria Medina, felicitaron al mandatario colombiano Juan Manuel Santos tras ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, mientras que el presidente Evo Morales mantuvo silencio al respecto.



"La paz en Colombia ha recibido un estímulo gigantesco con este premio Nobel tan merecido para Juan Manuel Santos. Felicidades y a concluir la tarea de la paz para Colombia", subrayó Quiroga en una declaración enviada esde San Juan, Puerto Rico.



El expresidente valoró el "esfuerzo descomunal" que hace Colombia para alcanzar una paz "sostenible, duradera, democrática y justa".

"A tiempo de felicitar a Colombia espero y deseo que en estos meses que se avecinan se hagan realidad tres sueños para América Latina: apertura en Cuba, paz en Colombia y democracia en Venezuela", agregó Quiroga.



Doria Medina hizo su pronunciamiento a través de Twitter, donde valoró la búsqueda de consensos como "un ejemplo a seguir". "Merecido Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Búsqueda de consensos un ejemplo a seguir", escribió a través de su cuenta.

"Al presidente Santos le otorgan premio Nobel de La Paz, sea factor para lograr un adecuado acuerdo de paz. Felicidades", agregó el político boliviano.



En cambio, el presidente Morales no se pronunció sobre el tema en los varios discursos que realizó durante la jornada, ni en su cuenta de Twitter, donde habitualmente comenta temas internacionales.



Una fuente oficial dijo a Efe que el Gobierno de momento no tiene previsto emitir un pronunciamiento sobre el tema.



Esta semana, Morales consideró que en Colombia es necesario garantizar la paz con justicia social, tras el triunfo del "no" en el plebiscito sobre el acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Previamente, el mandatario boliviano aseguró que no fue invitado por Santos a la firma de los acuerdos de paz en Cartagena de Indias, aunque las autoridades de Colombia aseguraron que sí hubo contactos telefónicos con la Cancillería boliviana para hacer la invitación.