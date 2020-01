Bolívar aún no habla de renovación

La situación contractual de Wálter Flores, Edemir Rodríguez, Diego Zamora, Juan Eduardo Fierro y Leonel Morales termina a finales de junio. Los dirigentes de Bolívar afirmaron que no se conversó con ninguno de los jugadores. No quiere distraer a los futbolistas, el objetivo que tienen es aguardar hasta el final del torneo Apertura para recién conversar con ellos.

"No podemos sacar de concentración a los jugadores, estamos a nada de salir campeones, ya habrá tiempo para conversar", manifestó el dirigente de Bolívar Jorge Del Solar.

En el caso de Fierro, el representante del jugador Rodrigo Osorio afirmó que las negociaciones están avanzadas. "Mi deseo es que se mantenga la actual plantilla de jugadores, estoy satisfecho por el desempeño de todos", apuntó el entrenador de Bolívar Beñat San José Gil.

"Para mí sería un sueño seguir en Bolívar, no se le puede decir que no al club más grande de Bolivia, hasta ahora no hablé con ningún dirigente", acotó Wálter Flores.

Así como se habla de la renovación de jugadores, se maneja la posibilidad de la salida de jugadores a otros clubes, Nelson Cabrera, Romel Quiñonez, Juan Eduardo Fierro y Ronnie Fernández recibieron ofertas para salir de la academia.

Cabrera tiene ofertas en Paraguay y en clubes del país, Quiñonez en equipos del medio local y el nombre del delantero chileno "suena" en el club Universidad de Chile.

"No sé nada de ninguna oferta a Ronnie, pero no me extraña él es un buen jugador, en estas fechas se dirá mucho", finalizó el timonel español.

Equipo

Los jugadores de Bolívar tuvieron un día de descanso este martes, el equipo regresará a los entrenamientos este miércoles. La academia jugará este fin de semana en Sucre ante Universitario (16:00).

En este cotejo los académicos podrían consagrarse campeones, si el equipo de The Strongest no consigue sumar unidades ante Nacional Potosí, Bolívar con un empate alzará la copa del torneo Apertura.

