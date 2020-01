Fiscalía Anticorrupción abre investigación por el caso ITC Servicios

El fiscal anticorrupción Iván Ortiz confirmó la apertura de una investigación "contra autores" y de oficio por el caso de supuesto uso indebido de influencias en la contratación que hizo el municipio en 2014 de ITC Servicios, cuyo representante es Mario Alberto Bruun Paz, cuñado de de la presidenta del Concejo Angélica Sosa.



Por su parte, el gabinete en pleno del alcalde Percy Fernández manifestó su apoyo a la presidenta del Concejo Municipal, Ángelica Sosa, frente a los cuestionamientos del senador Arturo Murillo sobre un supuesto tráfico de influencias en dos contrataciones hechas por el municipio entre 2014 y 2015, donde Mario Alberto Bruun Paz, su cuñado, figura en ambas adjudicaciones.



"Absolutamente no existe tráfico de influencias", manifestó el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, que encabezó la rueda de prensa en la Secretaría de Parques y Jardines.



Por otra parte, el secretario de Parques y Jardines, Roberto Añez, explicó que el 18 de diciembre de 2014, tras conocer la propuesta de ITC Servicios, Sosa se excusó de seguir al frente del proceso de contratación de equipos de monitoreo y vigilancia para módulos educativos.



Asimismo, el secretario de Administración y Finanzas, Manuel Medina, indicó que el arrendamiento del inmueble que es propiedad de Bruun Paz lo hizo el alcalde Percy Fernández como máxima autoridad ejecutiva de la comuna y no la presidenta del Concejo, por tanto no existe relación de afinidad ni tráfico de influencias.