Plantean en la OEA posibles soluciones a crisis venezolana

Un grupo de 20 países acordaron ayer una declaración conjunta en la que emplazan a la Organización de Estados Americanos (OEA) a concretar una hoja de ruta, "en el menor plazo posible", para "apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho" en Venezuela.

El texto lo presentó la embajadora de Canadá, Jennifer May Loten, durante la sesión de ayer en la OEA sobre la situación de Venezuela pero el documento no se sometió a votación, según confirmaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas.



El contenido del documento se limita a emplazar a la OEA a "seguir examinando opciones, con la participación de todas las partes en Venezuela, para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho dentro del marco constitucional venezolano".

"Coincidimos en la necesidad de que encontremos propuestas concretas para definir un curso de acción que coadyuve a identificar soluciones diplomáticas, en el menor plazo posible, en el marco institucional de nuestra organización y a través de consultas incluyentes con todos los Estados miembros", agrega el texto.

Entre los firmantes del texto están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Barbados y Guyana.



El texto solo tiene tres puntos y no incluye las demandas de fijar un calendario electoral, liberar "presos políticos" y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que sí recoge la declaración conjunta de 14 países publicada el pasado jueves.



Protesta venezolana

Las propuestas de los países abarcaron desde la evaluación periódica en el Consejo Permanente de la situación venezolana, presentada por México, hasta la sugerencia peruana de la conformación de un "grupo de amigos" para seguir el asunto. Pero los gobiernos no presentaron un proyecto de resolución y la posibilidad de llegar a un acuerdo mayoritario sobre los siguientes pasos concretos a dar sobre la situación venezolana no estaba clara.

Venezuela protestó la sesión, argumentando que su delegación no fue consultada y denunciando un intento por intervenir en sus asuntos internos. "Se ha consumado una flagrante violación de los principios de esta organización", protestó el vicecanciller venezolano Samuel Moncada, denunciando un intento de "intervención" en los asuntos internos de su país.



Venezuela fue respaldada especialmente por Nicaragua y Bolivia, que durante casi una hora presentaron objeciones legales a la realización de la reunión.

El debate en la OEA sobre Venezuela se intensificó desde junio de 2016, cuando Almagro presentó ante el Consejo Permanente un primer informe muy crítico al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, solicitando la aplicación de la Carta Democrática en el país.



Venezuela está sumida en una crisis de escasez de medicinas y alimentaria, y sus habitantes padecen la inflación más alta del mundo, que, de acuerdo con el FMI, cerró 2016 en 475% y podría llegar a 1.660% este año