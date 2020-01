John Arandia anticipa que se amparará en la Ley de Imprenta

No revelará la fuente del video. El periodista John Arandia se hará presente en Santa Cruz para declarar como "testigo de descargo" dentro del denominado 'caso terrorismo', tras se convocado por el Tribunal Primero de Sentencia.

"Estaré ahí porque si no me aprehenderán. Estaré yendo a Santa Cruz porque el señor Alcides Mendoza, sentenciado a siete años de cárcel, me convocó como testigo de descargo. Su abogado me dijo que es una investigación del video soborno, que data de 2011", manifestó en contacto con EL DEBER.

Se declaró sorprendido ante la convocatoria y recalcó que "solo realicé mi trabajo periodístico". Detalló que para ser llamado como testigo tuvo que estar en el lugar del hecho, pero el solo lo difundió.

"Espero que no quieran cometer ese error en 2011, cuando me llamaron a declarar. Sería un craso error preguntarme la fuente, porque mi fuente es absolutamente reservada. Una norma que me ampara es la Ley de Imprenta, que haré respetar", manifestó el destacado comunicador.

La convocatoria abre el abanico para que Arandia se pueda presentar el lunes a determinada hora o entre el martes a viernes, por lo que adelantó que estará en la capital cruceña posiblemente el martes.

Dentro del video soborno, registrado en La Quiaca-Villazón frontera con Argentina, se puede observar el soborno de 31.500 dólares que recibe Ignacio Villa Vargas "El Viejo", testigo clave dentro del proceso.

Tuit del comunicador: