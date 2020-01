Fiscalía desmiente supuesta orden de detención de mineros

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado desmintió una supuesta orden de aprehensión contra Federico Escobar, máximo ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), quien estaría acusado de tentativa de homicidio.



"La Fiscalía General del Estado informa que no emitió ninguna orden de aprehensión en contra de dirigentes cooperativistas mineros. Asimismo, tampoco existe en los registros del Ministerio Público ningún fiscal de nombre José Luis López Goitia" refiere el comunicado oficial del ente fiscal.



Horas antes circuló una supuesta orden de aprehensión emitida por un fiscal e incluso fue publicado; se llegó a mencionar que eran cinco ordenes de aprehensión contra los principales dirigentes mineros de las cooperativas y más aún tomando en cuenta las declaraciones que hicieran las autoridades de Gobierno sobre los delitos que cometerían los cooperativistas si insisten en el bloqueo de caminos.



El fiscal departamental también desmintió esas versiones, y dijo que incluso los formatos del documento no guardan relación con lo que realiza la Fiscalía; aunque no confirmó ni negó que exista una denuncia contra los dirigentes.



El abogado Freddy Paucara, que asiste legalmente a los mineros detenidos en el penal de San Pedro, a través de una escueta comunicación telefónica, dijo no conocer el documento que se publicó.