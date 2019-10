García Meza se negó a hablar de Marcelo

Como un simple anuncio calificó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, los "indicios" que el exdictador Luis García Meza y su ministro, Luis Arce Gómez, dieron sobre el paradero del exlíder del Partido Socialista 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz.



"Todo ha sido un simple anuncio. Ha llegado el momento de la declaración ante los fiscales y no han dado ningún dato, ni han revelado ninguna situación sobre el paradero de los restos del señor Quiroga Santa Cruz”, explicó la autoridad, según cita la radio Erbol.



Explicó que se considera "una falta de seriedad" que se juegue con una situación tan seria, luego de adelantar que el cadáver se encuentra enterrado en la hacienda del desaparecido y también exdictador Hugo Banzer Suárez.



Recordó que el coronel Roberto Melean, implicado en delitos durante la dictadura de García Meza, aseguró tener un croquis del lugar donde estarían los restos del político. Sin embargo, ante un fiscal dijo no tener en su poder el mapa y que lo mostraría en conferencia de prensa.



En determinado momento, Frank Campero, abogado del exdictador, reveló que su defendido es víctima de amenazas de muerte para no revelar el lugar donde fue sepultado Quiroga Santa Cruz, tras mencionar a civiles y militares implicados en la desaparición.



García Meza, en una entrevista pidió hablar con el presidente Evo Morales para entregarle la información sobre el paradero del luchador social, pero el Gobierno descartó la posibilidad para no prestarse al juego del exdicatdor.



