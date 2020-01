Memes por explosiones del Galaxy Note 7

Últimamente la compañía Samsung ha dado de que hablar y no de la mejor forma para ser una de las más reconocida a nivel mundial. Todo esto por culpa de su nuevo teléfono inteligente Galaxy Note 7.



Muchos usuarios a reportado a través de sus redes sociales que sus equipos explotan a la hora de ser conectados para cargar. Como paso en días pasados cuando en pleno vuelo un móvil de estas características exploto, aunque no hubo daños si se llevaron gran susto.



Por lo tanto, la empresa decidió suspender su venta en todo el mundo debido a un defecto directo en sus baterías.



A pesar que la compañía a ofrecido a los usuarios afectados un dispositivo nuevo como reposición, las burlas y los señalamientos en redes sociales no se han hecho esperar y han causado furor en la web, aquí algunos ejemplos.

