Imputan a Araníbar dentro del caso Illanes

El excomandante departamental de la Policía de La Paz José Luis Araníbar fue imputado por dos delitos dentro del proceso que pretende esclarecer la muerte del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, durante el conflicto entre cooperativistas mineros y el Gobierno.

La exautoridad del verde olivo fue investigada por incumplimiento de deberes, por presuntamente no haber obedecido una orden de repliegue en el sector de Panduro, donde perdió la vida el personero del Ministerio de Gobierno.

Datos proporcionados por el abogado del Ministerio de Gobierno, Marcelo Gutiérrez, detallan que el segundo delito por el cual es procesado el uniformado es denegación de auxilio.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, rechazó la decisión de la Fiscalía y afirmó que "no es justo, no es equilibrado y no se apega a la legalidad" la imputación. Explicó que el 25 de agosto, cuando fue asesinado Illanes, se pidió a fiscales ir al sector y no lo hicieron.

"Cuando pedimos la presencia del Ministerio Público para que puedan hacerse presentes en el lugar donde tenían como rehén al viceministro Illanes, la comisión no llegó a ese sitio, se volvió, retornó y yo no estoy diciendo que se los juzgue, pero me parece contradictorio porque hicimos una denuncia pública", agregó.

Manifestó que ese día de oficio debieron iniciarse acciones para ver la situación en la que se encontraba la autoridad y ratificó que "está fuera de lugar esto", refiriéndose a la decisión de la Fiscalía sobre el exjefe policial.

La Defensoría del Pueblo identificó a siete uniformados que portaban armas durante los enfrentamientos en la carretera La Paz-Oruro, entre ellos está Araníbar, que llevaba su arma de reglamento en el pecho.