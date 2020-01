Trump ‘patea el tablero’ del clima con la salida de EEUU

Donald Trump puso a Estados Unidos a espaldas del mundo en un tema crucial para toda la humanidad: el cambio climático. El presidente estadounidense anunció la retirada de su país del Acuerdo de París, el mayor esfuerzo internacional por detener las emisiones de gases de efecto invernadero que están incrementando las temperaturas globales con graves consecuencias.

“En el día de hoy, Estados Unidos cesará toda implementación del acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a nuestro país”, dijo Trump durante una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca.

Sin embargo, el mandatario buscó dejar abierta una puerta, al afirmar que su gobierno está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo.



“De forma que estamos saliendo pero vamos a comenzar a negociar y veremos si podemos alcanzar un acuerdo justo. Si podemos, será excelente. Si no podemos, también. Como presidente, no puedo poner otra consideración por delante del bienestar de los estadounidenses”, expresó.



Como resultado de esta decisión, Trump dijo que todos los compromisos no vinculantes adoptados por la adhesión al acuerdo de París cesarán, "el día de hoy", con efecto inmediato para Estados Unidos.

El mandatario advirtió, aludiendo al mismo informe, que costaría 440.000 puestos de trabajo menos en el sector manufacturero, incluyendo la industria del automóvil, uno de los más afectados por la crisis financiera de 2008.



El Secretariado de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (Unfccc) lamentó la marcha de EEUU del Acuerdo de París, pero descartó cualquier renegociación de los términos del pacto contra el calentamiento global, como sugirió Trump.



Reacciones inmediatas



Las reacciones a la decisión no se hicieron esperar. El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó que Donald Trump "cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta" al decidir retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima.

"Lamento" esta decisión, "Estados Unidos le dio la espalda al mundo", lanzó Macron en una breve declaración por televisión.

La ONU calificó como una "gran decepción" la decisión de Estados Unidos de retirarse de los compromisos recogidos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.

"Es fundamental que Estados Unidos siga siendo un líder en temas medioambientales", afirmó a nombre del secretario general de la ONU, António Guterres, su portavoz Stéphane Dujarric.

El expresidente Barack Obama, uno de los negociadores fundamentales del Acuerdo de París, afirmó en una nota que la decisión de retirarse del entendimiento global es un "rechazo al futuro".

"Incluso con la ausencia del liderazgo estadounidense, incluso cuando este Gobierno se une a un puñado que rechaza el futuro, tengo confianza de que nuestros estados, ciudades y empresas saldrán adelante y harán ahora más en liderar el camino y proteger el futuro de generaciones del único planeta que tenemos", indicó Obama.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, dijo que la decisión adoptada por la Casa Blanca era "seriamente errónea". En tanto, la jefa del Gobierno alemán, Angela Merkel, lamentó el paso dado por Trump, pero pidió que prosiga "la política climática que preserva nuestra Tierra".

En una declaración conjunta, Alemania, Francia e Italia alertaron a la Casa Blanca que el acuerdo "no puede ser renegociado". El presidente francés, Emmanuel Macron, fue más específico y reforzó que "nada es negociable" en los acuerdos.

Poco antes del anuncio, China y la Unión Europea defendieron con vigor el Acuerdo de París, que apunta a limitar el alza de la temperatura global "por debajo de 2ºC" con respeto a la era preindustrial.

Desde Berlín, en donde se reunió con la canciller Merkel, el primer ministro chino, Li Keqiang, aseguró que su país respetará el compromiso.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, tildó de "alta traición a la Madre Tierra" el anuncio del mandatario de Trump, de retirar a ese país del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Presión interna

En el ámbito local tampoco faltaron reacciones airadas. El magnate Elon Musk, fundador de la empresa Tesla, anunció su renuncia irrevocable a los consejos empresariales que asesoran a Trump. "Dejar el Acuerdo de París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo", dijo.

El gerente ejecutivo de la gigante General Electric, Jeff Immelt, expresó en la red Twitter que se sentía "decepcionado" con la decisión. "La industria debe liderar y no depender de un gobierno", apuntó.

Las reacciones hasta incluyeron un toque de ironía. En su discurso, Trump había dicho que él había sido "elegido por electores de Pittsburgh, no los electores de París".

De inmediato, el alcalde demócrata de Pittsburgh, Bill Peduto, respondió en Twitter: "Como alcalde, puedo asegurar que seguiremos los lineamientos del Acuerdo de París en nombre de nuestro pueblo, nuestra economía y nuestro futuro".



Bajo un manto de incertidumbre, la 24ª conferencia anual de la ONU sobre el cambio climático (COP24) se llevará a cabo a fines de 2018 en Katowice, en el sur de Polonia, anunció la secretaría para el clima de la ONU.



Luego de Fiji y el grupo Asia-Pacífico en 2017, es el turno de los países de Europa del Este de organizar la conferencia en 2018. La COP de 2018 es una cita importante para la implementación del Acuerdo de París, ya que se prevé un balance de etapa colectivo de los compromisos climáticos nacionales.