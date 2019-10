18 frases del argumento de Bolivia ante La Haya

Fluidez, contundencia y una fuerte cualidad jurídico-histórica mostraron los argumentos expuestos hoy por la comitiva boliviana sobre el incidente preliminar de competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para analizar la Demanda Marítima.



Cinco intervenciones expusieron, en dos horas y 52 minutos, los alegatos del país para que esa instancia analice el fondo de la Denuncia formulada, que exige un diálogo para que se logre una salida al océano Pacífico.



A continuación les presentamos las 18 frases que sustentan la ponencia boliviana frente a la chilena. La cual se resume en que existe una controversia abierta con Chile y que ese país admitió que la misma no esta sujeta al Tratado de 1904.



Eduardo Rodríguez Veltzé:



1. Tenemos plena confianza de que esta Corte tendrá justicia para nuestro país, lo que quiere Bolivia es que Chile cumpla su obligación, se respete su acuerdo y promesas de negociar una salida al mar.



Mathias Forteau:



2. Chile persiste en afirmar que el auténtico móvil de nuestra causa es poner en cuestión el Tratado de 1904, eso es especulación.



3. El canciller Muñoz reconoció en 2014 que Bolivia no pone en cuestión el tratado de 1904. Por eso no entendemos alegato chileno.



Monique Chemillier-Gendrau:



4. Chile ha modificado el objetivo de esta demanda artificialmente.



5. Chile se ha invadido de una extraña amnesia colectiva cuyos síntomas los presenta ahora.



6. Lo que trata Chile de orientar a la Corte a una percepción alucinatoria que a él mismo lo afecta, se ve cegado por la luz del desierto de Atacama que en otro tiempo fue boliviano.



7. Chile durante decenios se comprometió a negociar la mediterraneidad de Bolivia de manera independiente al Tratado de 1904.



8. Cuando el pacto de Bogotá entró en vigor, el diferendo boliviano con Chile seguía abierto.



Antonio Remiro Brotons:



9. No decimos que el Tratado de 1904 no esté en vigor en 1948 ni tampoco hoy, más o menos a mediodía.



10. Chile está manejando el objeto de la demanda de manera muy arbitraria.



11. No podemos aceptar que el tratado de 1904 sea una especie de ácido corrosivo sobre la competencia de la Corte.



12. Es un hecho absolutamente innegable que esta Corte tiene competencia en este asunto.



13. Chile siembra temores innecesarios al referirse a peligros de fronteras con la demanda boliviana.



Payam Akhavan:



14. No hay caballo de Troya, no hay intereses ocultos en la demanda. Bolivia solo pide que se cumplan compromisos"



15. El tema del acceso soberano no quedó zanjado en 1948 ni después de esa fecha.



16. Chile dijo en varias oportunidades que realizaría todos los esfuerzos para que Bolivia tenga salida al mar.



17. Espero que los Dioses no estén enojados conmigo. (Sobre una tormenta que azotaba en ese instante la ciudad holandesa de La Haya)



18. Chile está creando una especia de objeción falsa que después puede destruir.