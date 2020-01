La poesía de Puky se oye en la selva mexicana

Óscar Puky Gutiérrez no puede ocultar la alegría que le produce hacer escuchar sus versos en tierras lejanas. En contacto con EL DEBER, el poeta cruceño contó acerca de la experiencia de participar en el cuarto Festival Internacional de Poesía de San Cristóbal de la Casas, una de las ciudades emblemáticas del estado mexicano de Chiapas (al sur del país, en la frontera con Guatemala), a donde fue invitado y desde hace varios días participa del programa de actividades.



La organizadora del festival es la poeta Chary Gumeta, que en abril de este año estuvo en Santa Cruz en la segunda Juntada de Poetas Al sur del sur, cuyo epicentro fue la plaza Calleja.



“Asistir a festivales de poesía representa una oportunidad extra, porque te permite mostrar tu trabajo al mundo. Sabemos que somos un país mediterráneo, en muchos sentidos, pero ahora existe la muy buena noticia de que la literatura, especialmente la poesía, está viajando mucho. Gran responsable de esto es Gabriel Chávez Casazola, el poeta boliviano al que lo nombran y lo recuerdan adonde uno va”, indicó Gutiérrez.



El autor de Ciudades Interiores resaltó que, además de poder compartir con otros autores y hacer nuevos amigos, el viaje le ha dado la oportunidad de conocer una serie de lugares en los que se puede apreciar diversos elementos de la cultura maya, “con una estética que se nota en cada puerta, en cada casa, en cada esquina”.



“Estamos por buen camino, conociéndonos, haciendo conocer la poesía que se hace en la ciudad de los anillos. Viajar es una inversión para el alma y para tu vocación de escritor. Nuevamente puedo constatar que mi poesía gusta, que es comprendida, pues me buscan e intercambiamos obras; para mí es muy alentador el comprobar, una y otra vez, que voces autorizadas, mejores poetas que uno, te escuchan y quieren tener tus libros. De esta manera se está gestando esa internacionalización de nuestra poética, esa que nace en las llanuras bolivianas”, añadió Puky.



Para poder conseguir los recursos necesarios para realizar el viaje, el poeta contó con el apoyo de amigos y de inversores privados. Lamentó mucho que las autoridades no se preocupen por financiar la participación de sus escritores en eventos internacionales, ni porque se trata de ciudadanos que llevan el nombre de Bolivia y se convierten en una especie de embajadores culturales.