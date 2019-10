CAMC niega pagos ilícitos a gobiernos por contratos

El abogado de la empresa China, CAMC, Fernando Cortez, atribuyó a "tergiversaciones" las nuevas denuncias que comenzaron a salir sobre el pago de "comisiones" a funcionarios de gobiernos de países de la región para la adjudicación de millonarios contratos.



"Como toda noticia, no solamente en Perú sino en Ecuador, es información que está tergiversada. Es importante saber a qué proyecto se refiere a qué contrato", manifestó el asesor legal en entrevista con radio Erbol.



Esta jornada se conoció que National Constructional & Agricultural Machinery Import and Export Corporation (CAMC), proveedor de maquinarias durante el Gobierno de Alberto Fujimori, entregó más de 4,6 millones de dólares al exministro de Economía y exparlamentario Víctor Joy Way por concepto de comisiones.



"Problemas siempre existen, problemas administrativos existen, pero no con el tinte que se quiere dar, como si se hubiera cometido un ilícito (...) Quien le habla no tiene conocimiento del pago ilícito a algún funcionario y tendrá que demostrarse", agregó el jurista.



En el país esa empresa está inmersa dentro de un escándalo por una denuncia de tráfico de influencias, debido a que su gerente, Gabriela Zapata, fue pareja del presidente Evo Morales, aspecto que según el periodista Carlos Valverde, habría favorecido a la obtención de millonarios contratos para varios proyectos.