En el oficialismo no se asume la derrota del 21F

El peso de la derrota que sufrió el oficialismo en el referéndum de reforma constitucional del 21 de febrero del año pasado es tan grande que ni el Gobierno ni los representantes de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) quieren llevarlo en sus espaldas.



La mochila resultó con sobrepreso para el vicepresidente del Estado y actual presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, quien ayer por la mañana, en entrevista con EL DEBER radio, calificó como “locura política” y una falta de sentido común de la Conalcam el impulsar una consulta popular para proponer la reelección presidencial, cuando apenas se iniciaba el tercer mandato de Evo Morales, que ganó los comicios generales de octubre de 2014 con un 61,32% de los votos.



“Faltó sentido común a mis compañeros de la Conalcam que fueron los que empujaron, con su derecho legítimo, de ir al referéndum de 2016. No podemos consultar eso a comienzos de nuestra gestión. Eso fue un muy mal cálculo político; más bien hemos empatado, porque el 49% nos dijo que sí”, afirmó García Linera en una entrevista que concedió ayer, en la que también habló de economía, cultura, deportes y de su vida privada.



La declaración del vicepresidente provocó una respuesta contundente del dirigente de los cocaleros de Chapare y miembro de la Conalcam, Leonardo Loza. “Sí, (el referéndum) fue impulsado por la Conalcam y no tenemos por qué deslindar la responsabilidad, pero no es una locura política, más bien ha sido con la participación de todos, incluyendo al Gobierno porque somos parte del Gobierno”, retrucó.



Loza hacía alusión a la reunión que sostuvieron, el 2 de septiembre de 2015, la Conalcam y otras organizaciones sociales afines MAS con el presidente Evo Morales, cuando se informó sobre la presentación de un proyecto de ley para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, a través de un referéndum, para permitir la candidatura del jefe de Estado y del vicepresidente para las elecciones de 2019. El documento ingresó al Legislativo el 17 de septiembre de 2015.



“Qué hubiera pasado si hacíamos (el referéndum) en 2018 y lo perdíamos, no tendríamos posibilidad de enmendar, como ahora. No fue un error ni mal cálculo político, fue decisión de la Conalcam y el conjunto”, retrucó Loza, vía telefónica.



En criterio del máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Feliciano Vegamonte, la decisión de someter a consulta la reforma del artículo 168 de la Constitución fue tomada después de un análisis responsable de la que participaron “todos”.



“La Conalcam es un espacio donde se toman algunas decisiones, y esta, en particular, fue una decisión orgánica y de varias organizaciones. No se pueden buscar las fallas a estas alturas, lo que interesa es seguir trabajando”, afirmó Vegamonte, otra de las personas que participó de la reunión en Palacio Quemado en septiembre del año pasado.



Vegamonte insistió en que el “escenario democrático está abierto” para impulsar otra consulta a fin de proponer la repostulación del jefe de Estado, como se acordó en la reunión nacional del MAS que se celebró el 14 de diciembre del año pasado en Montero.



Juanita Ancieta, dirigente de las Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y otra de las dirigentes de la Conalcam, evitó referirse a la declaración del vicepresidente. Adujo que estaba en la calle y no había escuchado las declaraciones de García Linera.



Consultado, el senador opositor Óscar Ortiz (UD) afirmó que el vicepresidente pretende tomar por ingenuo al pueblo boliviano. “La Conalcam es una máscara que utiliza el Gobierno para asumir algunas decisiones, porque los que mandan son el presidente y el vicepresidente”.



Según el opositor, la verdadera locura es que el MAS insista en la repostulación de Morales y no busque un nuevo candidato dentro de sus filas. “Mientras más insistan en desconocer el resultado del referéndum, habrá más rechazo popular”, expresó Ortiz.



De acuerdo con los resultados de la consulta popular del 21 de febrero del año pasado, el No a la reforma del artículo 168 de la Constitución recibió el 51,3% de los votos, mientras que el Sí el 48,7%.

El referido artículo señala que el periodo de mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua