Gloria Suárez de Limpias: “Les enseñamos que lo más importante es su dignidad”

Lleva casi cuatro décadas, de sus 70 años de vida, dedicadas a Promociones Gloria. También invirtió 55 años en su peluquería y todavía se siente con mucho impulso.

Tiene artrosis, aunque controlada, pero se niega a tirar la toalla, esa misma que la estresa y que tiene que ver con correteos con misses. Gloria Suárez de Limpias no puede con su carácter. Desde la adolescencia, como hermana mayor, ayudó a su madre a sustentar la economía del hogar y, ahora, su propia familia goza de los beneficios de esta mujer ‘trabajólica’, que aprovecha el Miss Santa Cruz para dar una mirada a sus casi cuatro décadas dedicadas al mundo de la belleza.

Tiene un edificio de lujo ¿Al mirar atrás, se da cuenta de cuánto ha logrado?

Nunca olvido que he construido escalón por escalón y ha sido muy difícil, con tesón, incluso con la familia en desacuerdo porque tenía toda la clientela del mundo y económicamente me iba muy bien en el salón, para arriesgar por algo nuevo.

En lo material, está dejando a sus hijas una herencia nada despreciable...

Siento satisfacción, alegría de dar eso porque recuerdo que cuando mis hijas eran pequeñas yo quería que tengan una casita antes de casarse y lo logré. Dios me dio en abundancia.



¿Viene de cuna humilde?

Me considero de cuna humilde, como eran todos los cruceños que empezamos de abajo.



¿Es una mujer rica?

Más rica de espíritu, por la familia que tengo y las amigas, que son pocas, pero que las quiero y aunque pase el tiempo cuento con ellas, esa es una riqueza incalculable, como mi grupo de rosario que me ayuda muchísimo y del colegio, del María Goretti, que todavía nos vemos. Esa es la riqueza más grande que uno puede tener. Hablando de lo económico, tampoco me puedo quejar, soy agradecida. Recibo ganancias, junto a mis hermanos, de unas tierras que nos dejó nuestra madre.



Desde chica le tocó remar ¿Nunca se cansa?

No es que no me canse, la vida es dura, en este trabajo sobre todo. Es la palabra de uno contra la de las muchachas, y si uno hablara y dijera todo…Seguro algunos dirán: “y si es tan sacrificado por qué no lo dejás”, pero siento tal satisfacción cuando termina el trabajo, cuando veo a las chicas que se desenvuelven bien. Es una misión hermosa.

¿Estudió una carrera?

No, estuve en el María Goretti un año de secretariado y cuando le dije a mi mami, a los 14, que quería estudiar peinado, no me puso trabas. A los 15 ya tenía salón de belleza.

Ha construido mucho sin estudios universitarios y a las misses les va bien...

Indudablemente está la idiosincrasia aquí de Santa Cruz.



¿Es saludable que le vaya tan bien a la belleza, por encima de los estudios?

No. La belleza debe ir acompañada con los estudios, igual que el inglés, que es primordial, eso ayuda en la vida. La belleza encontrará su lugar, pero debe ir acompañada de una profesión.



Chicas de cuna humilde apuestan por los concursos...



Muchas los ven como un sueño y con eso se demuestra que no solo las ricas pueden ser misses. Hay chicas que pueden aprovechar becas de estudio completas en la Udabol.



¿Y usan las becas?

La mayoría sí, a lo que me cuesta que vayan es a los cursos de inglés y me duele porque es importante el idioma cuando alguien va a representar a un país.



Existe la idea de que antes participaban más las chicas de plata y hoy no...

Hemos tenido de todo en todos los tiempos. Tuvimos una Susana Barrientos en un momento difícil. No creo que solo sean chicas de origen humilde, están estudiando carreras, muchas desean el privilegio de ganarse los premios, o sea que tienen la visión de salir profesionales y me agrada mucho que busquen su oportunidad.



Ya tiene 70 años...

Estoy tratando de trabajar menos porque se van los años y la salud; quiero desacelerar pero es un ovillo en el que no puedo decir aquí me quedo.



¿Es eso o que no confía en sus hijas por ‘caduquera’?

Soy extremadamente caduca y veo que a mi gente le falta todavía en cuanto a los detalles; por ejemplo, una carta de agradecimiento a quienes nos reciben bien, el decir gracias, y normalmente eso le falta a la juventud. No hablo de mis hijas, sino del equipo.

Afirmó que su trabajo es difícil y que podría decir muchas cosas...



Tengo que tragarme muchas cosas. No las digo porque hago un contrato con ellas; dice que si están de acuerdo asisten a algo y hay chicas tan buenas que asisten a todo, y otras que no. Eso me da mucha pena porque el año se les pasa y quedan como una del montón.



¿Tuvo ovejitas negras?

La chica que se comporta mal fuera de la empresa en temas personales, obviamente no todas porque hay damas.



¿Ponerlas en el ojo público no las vuelve vulnerables?

De eso se trata su hogar y nosotros también les enseñamos que nada vale la pena, que lo más importante es su dignidad. Depende de uno poner freno. No solo se exponen las misses, sino la gente bonita y joven.



Si dependiera de Gloria y no del aspecto legal, ¿seguirían en concurso las chicas con antecedentes cuestionables?

No, porque hay otras personas vinculadas que reclaman, como las madres de las otras chicas. Soy mujer, madre, abuela y digo hay que hacer las cosas bien.

Difundieron imágenes de una de las candidatas...

No las apoyo, ni un desnudo.



¿Por qué?

Si voy a la iglesia, si estoy tratando de que Dios bendiga mi hogar, a mis hijas, no puedo fomentar eso, me da vergüenza.



¿Cambian las chicas con la fama?

Sí, la mayoría olvida de dónde viene y a nosotros nos toca hacer hasta de papá y mamá.

¿Cómo manejan el comportamiento de una miss?

Tenemos en el contrato una cláusula sobre buena conducta, etc. Uno tiene que agarrarse de su contrato para tomar una decisión.



¿Y por qué siguen haciendo lo contrario ?

Ojalá hicieran caso.



¿Habrá Miss Universo ‘made in Bolivia’?

Cada año sueño y regreso con la capa caída porque ellas podrían dar más. Tiene que ver más el desempeño de ellas que el factor político, como dicen.