Cabildo indígena de San Ignacio celebra 269 años

Las actividades para conmemorar los 269 años del Cabildo Indígena de San Ignacio de Velasco mostrarán la cultura chiquitana.

Esta es la organización ancestral más antigua de San Ignacio, y se prepara para mostrar su rico folclore chiquitano.

Por más de dos siglos y medio mantienen intactas las costumbres y tradiciones heredadas de sus ancestros y son la mano derecha de la iglesia en las fiestas religiosas como la semana Santa y del pueblo.

El cacique general, Vicente Chuvé, dijo que están orgullosos de sus raíces chiquitanas, de sus costumbres y tradiciones para que no se pierdan. “No ganamos un sueldo, nos ignoran y hasta nos critican porque no conocen el servicio que hacemos a la iglesia, y somos los responsables de mantener viva nuestra cultura, que es valorada por extraños. El cabildo también en las comunidades es la máxima autoridad y trabaja en valores como la solidaridad, respeto y vivir en armonía como hermanos”, dijo.

Este 2 de febrero asistirán a la misa de su fiesta en la catedral que coincide con la toma de posesión del nuevo obispo, Roberto Flock en reemplazo de Monseñor, Carlos Stteter.

Luego el cabido ejecutará el ceremonial del sermón en idioma chiquitano en el atrio del templo y posteriormente las danzas de las banderitas por las calles anunciando el inicio del carnaval para luego continuar con el ritual del destape de cántaros de chicha chiquitana para los posokas (visitantes) en la casa del bastón (su sede).