Patzi demanda Bs 3.000 millones y suma apoyo

En su segundo día en huelga de hambre, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, aseguró a EL DEBER que tiene en mesa más de 90 proyectos de caminos y puentes de la red departamental que no pueden ser ejecutados por falta de ingresos en la Gobernación.



Esta situación lo ha obligado a postergar las demandas de las diferentes provincias de La Paz durante meses, por lo que ayer inició una pelea para aumentar los ingresos exigiendo el 4% de coparticipación tributaria, lo que significa Bs 3.000 millones al año.



Según Patzi, el presupuesto actual de la Gobernación es de Bs 228 millones al año, cifra que no le alcanza para cubrir los proyectos de inversión departamental que demanda la población.



Cita como ejemplo, los 48 caminos y los 42 puentes cuyos proyectos a diseño final ya están listos para ejecutar, pero no hay plata. A eso se suman otros 41 proyectos de salud, riego y otros ámbitos que ni siquiera tienen estudios o diseños.



"Si quisiéramos ejecutar todo esto, necesitaríamos Bs 13.000 millones, es decir, tendríamos que reunir los ingresos actuales durante más de 130 años", enfatizó Patzi.



La mañana de este martes, el gobernador paceño recibió a un grupo de comunarios que piden la construcción de la doble vía El Alto-La Paz. "El Gobierno central se comprometió a financiar un 50% de esta obra, la Gobernación pondría 40% y el municipio un 10%. Ahora el Gobierno dice que esa vía no es parte de la red central y, por lo tanto, no pondrá nada. Esa obra cuesta Bs 1.200 millones, es casi imposible que la Gobernación la haga con su actual presupuesto", explicó la autoridad.



También se refirió a la demanda postergada de los pacientes con cáncer. "El año pasado, cuando los enfermos con cáncer marcharon pidiendo la compra de un acelerador lineal hicimos un estudio y el equipo costaría Bs 120 millones. Hasta ahora no pudimos concretar, solo hicimos una campaña para aliviar el problema y recaudamos Bs 1 millón. El Gobierno dijo que pondría $us 10 millones y hasta ahora no sale el decreto", lamentó.



Patzi aseguró que en estos momentos la Gobernación no recibe ni un centavo de coparticipación tributaria, beneficio que solo le llega al Gobierno central (75%), municipios (20%) y universidades (5%), según lo establece la Ley de Participación Popular.



El gobernador adelantó que en breve se instalarán dos nuevos piquetes de huelga de hambre compuestos por miembros de las organizaciones sociales que apoyan su demanda.



Demanda otros ingresos



Mediante una carta del 30 de mayo, el gobernador de La Paz ha planteado al Gobierno diversas opciones para aumentar los ingresos de inversión de la Gobernación.



Primero, que un porcentaje de lo recaudado por consumo de energía eléctrica en La Paz, vaya a la Gobernación.



Segundo, que el cobro del peaje de la autopista El Alto-La Paz pase a manos de la Gobernación.



Tercero, que la empresa Mi Teleférico autorice que un porcentaje del costo de cada tarjeta de operación vaya al presupuesto de la Gobernación.



Cuarto, que el 50% del pago que los cocaleros hacen por cada taque de coca a la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin), también sea para la Gobernación.



Quinto, que se haga un Pacto Fiscal tal como establece la Constitución, para una mejor distribución de los recursos a las regiones.



Según Patzi, ninguna de estas demandas han sido resueltas por el Gobierno, pese al pedido formal que ya hizo.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles afirmó que entre 1998 y 2005 el Gobierno invirtió en La Paz Bs 5.780 millones, pero desde 2006 a la fecha el departamento recibió una inversión de Bs 33.397 millones.



Al respecto, Patzi aclara que no pone en discusión esas cifras porque es la "inversión directa" del Gobierno en la región y lo que él está pidiendo es específicamente el presupuesto para la "inversión departamental" en el marco de las nuevas competencias que le da la Ley de Autonomías.